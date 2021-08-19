Юная вологжанка училась ездить без инструктора

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Вологжане массово ездят без прав. Одного из таких "водил" задержал наряд вневедомственной охраны Вологды. Им оказалась юная вологжанка.

Росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание, что по стоянке возле одного из торговых центров на Окружном шоссе катается автомобиль Лада Приора. Водитель нарушал правила дорожного движения, передвигался в различной скоростью, резко затормаживал, делал развороты, указывая противоположные направления движения, создавал помехи для других участников движения.

Росгвардейцы потребовали водителя остановиться. За рулем Лады находилась девушка 2000 года рождения, которая пояснила, что решила сдать экзамен на получение прав и тренировалась в вождении.

Девушка призналась. что не подумала, к чему могут привести подобные самостоятельные уроки без инструктора. Сотрудники Росгвардии передали нарушительницу наряду ГИБДД для дальнейшего разбирательства.