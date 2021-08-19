Прокуратура заставила отремонтировать теплосеть в Соколе

В Соколе прокуратура заставила заменить старые теплосети. Жительница Сокола пожаловалась в прокуратуру, написав заявление о ненадлежащем оказании услуг по теплоснабжению в микрорайоне «ЛДК». Сокольской межрайонной прокуратурой была проведена проверка. По результатам ее в адрес ресурсоснабжающей организации внесено представление по факту ненадлежащей эксплуатации тепловых сетей в микрорайоне «ЛДК» Сокола.

Как сообщает прокуратура Вологодской области, после вмешательства прокуратуры ресурсоснабжающей организацией был заключен контракт на поставку необходимых материалов, ведутся работы по замене проблемных участков тепловых сетей по улицам Мусинского и Менделеева.