18-летний водитель сбил 17-летнего велосипедиста насмерть

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

ДТП случилось в Вологодской области. В Вытегорском районе вечером, около 22:15, на 220 километре трассы Вологда-Медвежьегорск погиб велосипедист.

Как сообщает пресс-служба УМВД, юноша 2002 года за рулем автомобиля ВАЗ-21074 совершал обгон. Он выехал на встречку и сбил 17-летнего велосипедиста. Тот двигался по обочине навстречу машине.

От полученных травм велосипедист скончался на месте. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. По материалам проверки будет возбуждено уголовное дело.