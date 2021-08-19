Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 августа 2021 8:06

18-летний водитель сбил 17-летнего велосипедиста насмерть

ЧП случилось в Вологодской области
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий(0)
-

-

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

ДТП случилось в Вологодской области. В Вытегорском районе вечером, около 22:15, на 220 километре трассы Вологда-Медвежьегорск погиб велосипедист.

Как сообщает пресс-служба УМВД, юноша 2002 года за рулем автомобиля ВАЗ-21074 совершал обгон. Он выехал на встречку и сбил 17-летнего велосипедиста. Тот двигался по обочине навстречу машине.

От полученных травм велосипедист скончался на месте. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. По материалам проверки будет возбуждено уголовное дело.