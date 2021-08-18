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Происшествия18 августа 2021 16:12

В Вологде ОМОН Росгвардии задержал местных жителей, надругавшихся над рельсами

Четверо мужчин подготовили порубленные рельсы и не собирались останавливаться
Евдокия САХАРОВА
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Фото: Предоставлено Росгвардией

В Вологде у подъездного пути на улице Элеваторной ОМОН Росгвардии адержал четверых мужчин. Они собирались похитить рельсы. До момента задержания вологжане успели подготовить 12 отрезков рельс длиной по 4,5 метра. На остальном дорожном полотне была нанесена разметка.

Как выяснили правоохранители, группа вологжан собиралась сдать рубки в пункт приема черных металлов, а деньги поделить. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.

Ущерб, нанесенный похитителями рельс, составил 240 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.