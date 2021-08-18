В Вологде ОМОН Росгвардии задержал местных жителей, надругавшихся над рельсами

Фото: Предоставлено Росгвардией

В Вологде у подъездного пути на улице Элеваторной ОМОН Росгвардии адержал четверых мужчин. Они собирались похитить рельсы. До момента задержания вологжане успели подготовить 12 отрезков рельс длиной по 4,5 метра. На остальном дорожном полотне была нанесена разметка.

Как выяснили правоохранители, группа вологжан собиралась сдать рубки в пункт приема черных металлов, а деньги поделить. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.

Ущерб, нанесенный похитителями рельс, составил 240 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.