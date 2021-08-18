В Вологодской области потратят 16 миллиардов рублей на развитие здравоохранения

В этом году на реализацию программы по развитию здравоохранения предусмотрено почти 16 миллиардов рублей из областного и федерального бюджетов. В общей сложности будут отремонтированы 34 объекта здравоохранения, новое оборудование закупят на сумму 1,8 миллиарда рублей. Эти цифры, а также новые инициативы по поддержке системы здравоохранения прозвучали на круглом столе, который прошел в Вологде.

Целый комплекс предложений, направленных на совершенствование системы оказания медпомощи и поддержку медработников, рассмотрели эксперты на круглом столе с участием губернатора Олега Кувшинникова.

Встреча состоялась в Вологодском областном медицинском колледже. Как было ранее заявлено, инициативы, представленные депутатами, членами Вологодской медицинской ассоциации, студентами медицинских колледжей области составят основу «Народной программы» «Единой России».

«Коронавирус показал реальное состояние дел в сфере здравоохранения, обнажив проблемы с материально-техническим и кадровым обеспечением учреждений. Несколько десятилетий отрасль была недофинансирована. Сегодня мы готовы увеличивать объем ее финансирования, наращивать меры поддержки для привлечения квалифицированных специалистов», – отметил Олег Кувшинников, открывая встречу.

Предложения депутаты фракции «Единая Россия» начали собирать весной. В районах и городах области прошли форумы и круглые столы с представителями профессионального сообщества.

По словам председателя Законодательного Собрания области Андрея Луценко, сейчас идет заключительный этап сбора инициатив: программа формируется в рамках проекта «Градсоветы: общее дело!», в нем может принять участие каждый житель Вологодчины. Предложения будут рассмотрены и на региональном уровне, и вынесены на федеральный.

О проблеме финансирования федеральной программы госгарантий оказания бесплатной медпомощи рассказал председатель Законодательного Собрания, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко. "По оценке Департамента здравоохранения, для покрытия существующей потребности необходимо увеличение стоимости базовой программы обязательного медицинского страхования примерно на 20%", – назвал цифру Андрей Луценко.

Комплекс инициатив регионального уровня на встрече был обсужден детально. Пандемия выявила серьезную нехватку специалистов скорой и неотложной помощи. Эту проблему можно решить, расширив целевой набор. С 2012 года программа распространялась на студентов вузов, с этого года охватит и медицинские колледжи области. Студенты третьего и четвертого курсов, заключившие контракты, будут получать гарантированную стипендию за счет средств областного бюджета в размере четырех тысяч рублей, а по окончании обучения будут трудоустроены на станции скорой медицинской помощи. Увеличен набор выпускников девятых классов в медицинские колледжи области. В этом году к обучению приступят около 200 молодых людей.

Будут увеличены меры поддержки медицинских работников. Председатель Вологодской медицинской ассоциации Юрий Сапожников озвучил проблему разрозненности мер поддержки, которые реализуются в различных районах области. Они действуют в дополнение к региональным.

«Собственные меры социальной поддержки разработаны в Вологде и Череповце. К примеру, в областной столице мы предоставляем первоначальный взнос по ипотечному кредиту для молодых медиков в размере до 300 тысяч рублей для семей с детьми и до 200 тысяч рублей – для тех, у кого детей нет. Кроме того, компенсируем до 25% ипотечного платежа. В районах несколько другие меры поддержки. Предлагаем унифицировать систему поддержки и разработать единую дорожную карту на уровне медицинской ассоциации и муниципальных образований», – предложил Юрий Сапожников.

Губернатор предложение поддержал и поручил разработать модель правового акта, который послужит основой для законотворчества на местах для создания привлекательных условий для медицинских работников.

Было найдено и решение проблемы доставки лекарств в отдаленные населенные пункты. Оптимальный вариант - выдача лекарств в мобильных пунктах аптечной сети либо через мобильные ФАПы. Маршрутизировать лекарства будут через сеть предприятия «Фармация».

Для обеспечения шаговой доступности медпомощи главный врач областной клинической больницы № 2 Андрей Пулин предложил организовать дополнительно 42 выезда узких специалистов в районы области.

Шесть лет назад губернатор поддержал инициативу областных больниц об организации выездных приемов в районах, где нет узких специалистов.Из-за пандемии выезды приостанавливались, однако с февраля этого года были возобновлены. На сегодняшний день выполнено 62 выезда, приняли более пяти тысяч пациентов. До конца года по графику нужно выполнить еще 26 выездов, однако этого объема явно не хватит. Дополнительные выезды позволят принять еще более трех тысяч пациентов. Специалисты к этому готовы», – отметил главный врач областной клинической больницы № 2, сопредседатель правления Вологодской медицинской ассоциации Андрей Пулин.

Губернатор области посетовал, что проживающие в глубинке мало внимания уделяют диспансеризации и профилактике здоровья. и потому "Мобильные бригады, работающие в шаговой доступности, позволят сохранить тысячи жизней, – сказал губернатор. – Я поддерживаю инициативу увеличения количества выездов, прошу Департамент здравоохранения подготовить расчет увеличения командировок узких специалистов в отдаленные населенные пункты для раннего выявления и диагностики заболеваний. Это позволит снизить преждевременную смертность от различных заболеваний".

Зашла речь и о проблемах при закупке медоборудования для больниц по национальным проектам за счет федеральных средств: это и длительные закупочные процедуры и сложность подготовки техзаданий. Для ее решения губернатор предложил организовать общественные обсуждения технических заданий на площадке Общественной палаты области с привлечением экспертного медицинского сообщества, сотрудников антимонопольной службы и надзорных органов.

Речь шла и об очередном этапе конкурса «Народный доктор». Лучших медицинских работников будут выбирать в седьмой раз. Он проходит при поддержке «Единой России».

Олег Кувшинников поддержал предложение распространить конкурс и на мобильные ФАПы.

«Конкурс по-настоящему актуален, важен для наших медиков и интересен для жителей. Путем анкетирования объективно выбираются лучшие представители профессии, а жители имеют возможность обозначить проблемы и выразить предложения, которые будут проработаны депутатами фракции «Единая Россия» и Департаментом здравоохранения, – сказал депутат Законодательного Собрания области, зампредседателя Правления Вологодской медицинской ассоциации Сергей Пахарев. – В прошлом году обработано более 12 тысяч анкет, в этом году подготовлено 15 тысяч бланков. В этом году помимо больниц, поликлиник, ФАПов и сельских амбулаторий к нему подключатся стационары, а теперь и мобильные ФАПы. Лучших докторов смогут выбрать жители даже отдаленных сельских территорий».

Подводя итог, губернатор назвал цифры финансирования: в этом году на реализацию программы по развитию здравоохранения предусмотрено почти 16 миллиардов рублей из областного и федерального бюджетов. В общей сложности будут отремонтированы 34 объекта здравоохранения, новое оборудование закупят на сумму 1,8 миллиарда рублей.