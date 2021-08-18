В Вологде преобразился участок улицы Возрождения

Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы

Обновленное освещение появилось в Вологде на участке улицы Возрождения от Петина до Ярославской. Ранее Михаилу Громову поступали обращения о проблемности этого участка. И работы были произведены. На место выехали представители комитета ТОС «Ленинградский» и депутат Вологодской городской Думы Михаил Громов.

Представитель депутатского объединения «Единой России» в Вологодской городской Думе Михаил Громов сказал, что по освещению улицы Возрождения поступало много обращений от жителей города. Участок дороги преобразился: установлены 18 новых светильников - работы выполнялись по программе «Цифровизация городского хозяйства», участок полностью отремонтирован, а перед учебным заведением будет установлен умный пешеходный переход.

«Я недавно общалась с жителями близлежащих домов, вологжане довольны изменениями, которые происходят на этом участке улицы. Сейчас это пространство будто ожило: можно пройти по ровным тротуарам, проехать по ровной и светлой дороге. Радует, что работы идут в комплексе. Здесь же рядом будет установлен умный пешеходный переход и уже построен новый стадион», - отметила председатель комитета ТОС «Ленинградский» Наталия Колмакова.

Сдача в эксплуатацию и включение новых фонарей по контракту назначена на 31 августа. Подрядчик уже предоставил всю необходимую документацию. Сейчас она проверяется. Всего в Вологде в этом году планируется заменить 13 тысяч светильников на новые. Сейчас проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика. Замена светильников поэтапно пройдет во всех микрорайонах города. Первым в очереди стоит Молочное.