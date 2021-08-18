Труп нашли в автоприцепе: вологжанина обвиняют в убийстве гостя

45-летний житель Вологодского района обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105, ч.1 ст.222, ч.1 ст.222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ). По версии следствия, в октябре 2020 года поселке Кипелово обвиняемый распивал спиртное со знакомым. В ссоры хозяин дома ножом нанес несколько ударов по телу гостя. От причиненных ранений 65-летний гость скончался на месте происшествия.

Как сообщает СУ СК по Вологодской области, у обвиняемого дома найдены самодельное огнестрельное оружие и боеприпасы, а также охотничий порох. Об убийстве в полицию сообщил очевидец, зашедший в гости. Сотрудники полиции и следователи СКР нашли тело в прицепе мотоблока, стоявшего в гараже у дома подозреваемого.

Обвиняемый признал вину в приобретении и хранении оружия и пороха, но отрицал причастность к убийству. Однако улики, по мнению следствия, свидетельствуют о том, что это сделал обвиняемый.