1000 вакцинированных получат по 100 тысяч рублей

Правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. В России будет запущена программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против COVID-19. В розыгрыше призов смогут принять участие граждане старше 18 лет. Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Победители будут выявляться по уникальному номеру записи в реестре вакцинированных.

За период проведения лотереи из списка всех участников компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки, дважды определит победителей. Всего будет определено 1000 победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей.

Выбор победителей будет производиться из всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша призов.

Информация о призе будет доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Для получения денег придется привязать к порталу банковскую карту МИР.