Градоначальник просит череповчан дать шанс пузыреплоднику

В Череповце борются за экологию. В прошлом году, прислушавшись к экологам, начали высаживать пузыреплодник - живучий кустарник, легко превращающийся в живую изгородь. Но не тут -то было: оказалось, живая изгородь на улице Годовикова пострадала от нашествия варваров - кусты были уничтожены.

«Этим летом наши специалисты увидели, как часть кустов выдернута из земли с корнем и просто брошена рядом. Недостающие кусты на место, конечно, вернем, но вопрос «зачем?» останется без ответа. Дайте пузыреплоднику шанс!» - возопил мэр.