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Общество18 августа 2021 10:05

Градоначальник просит череповчан дать шанс пузыреплоднику

Череповчанам он пришелся не по вкусу
Иван Чухнин
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В Череповце борются за экологию. В прошлом году, прислушавшись к экологам, начали высаживать пузыреплодник - живучий кустарник, легко превращающийся в живую изгородь. Но не тут -то было: оказалось, живая изгородь на улице Годовикова пострадала от нашествия варваров - кусты были уничтожены.

«Этим летом наши специалисты увидели, как часть кустов выдернута из земли с корнем и просто брошена рядом. Недостающие кусты на место, конечно, вернем, но вопрос «зачем?» останется без ответа. Дайте пузыреплоднику шанс!» - возопил мэр.