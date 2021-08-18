В Вологде дети подожгли двухэтажный деревянный дом

Квартира, где проживали дети, пострадала от огня Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

17 августа около 9 вечера горел деревянный дом на улице Герцена в Вологде. Сигнал в 20:51 поступил пожарным: горело в двухкомнатной квартире на втором этаже многоквартирного жилого дома №117.

«Пожарными выведены из квартиры брат и сестра 2010 года рождения. Дети находились в квартире одни, благодаря оперативной помощи пожарных от огня не пострадали. Еще один человек самостоятельно покинул подъезд», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

В комнатах выгорело 10 квадратных метров площади. На место выезжали 6 единиц техники и 21 человек личного состава. Сгорела внутренняя отделка большой комнаты, повреждены мебель и вещи.

По словам специалистов, к пожару привели детская шалость либо неосторожное обращение с огнем детей.