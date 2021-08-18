В Вологде появились три бесплатных троллейбуса

На улицах Вологды появились новые тестовые троллейбусы с бесплатным проездом.
С 18 августа в областной столице начали курсировать три новых троллейбуса - по одному на каждый маршрут.
Как сообщает пресс-служба Администрации Вологды, тестирование маршрутов планируется проводить ежедневно с 10.00 до 14.00. Вологжане смогут бесплатно проехать по следующим маршрутам:
Маршрут №1: ВПЗ - Вокзал (интервал - 1 час 10 минут ).
Маршрут №3: ВПЗ - Архангельская (интервал - 1 час 30 минут)
Маршрут №5: Вокзал - Горького - Вокзал (интервал - 30 минут).
Тестовые троллейбусы вологжане смогут узнать по бело-зеленому цвету и соответствующей надписи на информационном табло.
А пока город только намерен закупить технику - решение принято в рамках Градсовета.
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