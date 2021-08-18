Выпускники девятых классов Череповца остались без проездных

Часть школьных проездных в Череповце заблокировали. Это коснулось только проездных для выпускников девятых классов. Представитель МУП «Электротранс» Алексей Зуев прокомментировал причину инцидента.

По его словам, пока невозможно разделить тех, кто продолжит обучение в школе, а кто уже закончил его.

«Пополнение проездных для школьников, окончивших девятый класс, приостановлено. Пока нет информации, кто идет в десятый класс, а кто в колледж или работать. Мы уточняем информацию в учебных заведениях, после этого разблокируем электронные проездные школьников. Если кто-то еще не определился, потом придется подойти в МФЦ».

Понятно, что списки учащихся появятся в самое ближайшее время, но некоторые школьники уже испытали неудобство. Сейчас у закончивших 9 класс транспортная карта работает в режиме кошелька.