Вологодский кот отогнал лису от владений жительницы Устья

Кадр из видео Валентины Мякишевой

Жительница села Устье выложила в соцсетях видео с лисой. По словам вологжанки, дикое животное наведалось на ее участок уже не в первый раз: «Маленький глупенький лисенок опять пришел в гости, домашние встретили его не радостно».

Сначала маленький песик хозяйки пытался спровадить лиса своим громким лаем, однако дикое животное грозный одомашненный хищник не спугнул. Лис оказался в два раза больше собаки... На подмогу подоспел черный кот! Ему-то забор оказался нипочем. Котище выгнулся, зашипел и погнал незваного гостя в лес. Однако, животное уходить не спешило, еще какое-то время погуляло у опушки.

Местные жители заявили, что у улицы Лесной лисы частенько наведываются в гости в поисках пищи. Периодически встречают и такой отпор от домашних питомцев.

Напомним, пару недель назад в кот Василий в Якутии дерзко отогнал от хозяев медведя.