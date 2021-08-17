В двух парках Череповца появились стенды с питомцами, которым нужна семья

Фото: www.gorodche.ru

В Череповце 2 месяца назад в мэрии прошел круглый стол по проблемам безнадзорных животных. Было решено построить муниципальный приют для животных, начать помогать питомникам (создание ограждений, вывоз мусора), а также установить баннеры с информацией о кошках и собаках, которым нужна семья. Кроме того, в город вышел кототрамвай и пёсотрамвай.

Теперь в Комсомольском парке и парке 200-летия Череповца появились стенды «Хочу домой»: отсканировав QR-код можно попасть в группу приюта или на страничку питомца. Организаторы потом оценят эффективность идеи - сколько животных заберут по этим ссылкам. Реализует проект «Мы в ответе за тех, кого приручили» АНО «Быть Человеком» по субсидии от мэрии города.

Андрей Макаров, депутат Заксобрания Вологодской области: «На стендах с одной стороны размещена информация о бездомных собаках. А с другой – о кошках. Мы постарались, каждому животному придумать породу эксклюзивную, которую просто так не купишь, а можно только взять из приюта. Есть позитивное описание и контактные данные, чтобы связаться с куратором этой собаки. Помимо этих животных, в приютах находятся сотни других. Можно связаться с приютами, приехать, погулять, покормить, привезти корм. Всех призываем любить животных, гуманно относиться к животным и быть в ответе за тех, кого приручили».

Таким образом на улицах будет меньше бездомных животных. Относитесь ответственно к своим животным!