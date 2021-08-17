В Вологде стали погибать птицы

В начале августа вологжане всполошились: по городу в разных районах стали находить трупы птиц. Мертвые голуби лежат недалеко от воды и домов, утки у прудов.

Ранее несколько свидетелей заявили, мальчик с девочкой в Фрязиновском парке убивают уток: на месте действительно были найдены тушки взрослой утки с утенком с внешними повреждениями... Заявление о жестоком обращении было подано в полицию, но факт нарушения выявлен не был.

Помимо этого, местные жители сообщили, что в пруду на Техническом переулке вечно лежат трупы птиц, а в прошлом году их даже отстреливали из пневматики... На Евковском пруду дети кидают в уток камни, там же остаются тушки голубей, воробьев и уток. Мертвые птицы найдены и в пруду на Текстильщиков. В Ковыринском пруду мужчины сомнительного вида ловят птиц на еду, а дети вырывают другим перья... Вот такие садистские развлечения у жителей областной столицы.

Председатель общества защиты животных Велес Ольга Клюквина пришла к Фрязиновскому парку и обнаружила двух травмированных уток. Остальные тушки, по-видимому, уже кто-то убрал. Ветеринары сообщили, что у еще живых уток не было внешних повреждений - они могли пострадать от инфекции или отравления. Сергей Шадрунов, председатель вологодского отделения Союза охраны птиц России, прокомментировал ситуацию:

«Это может быть жестокое обращение с животными, отравление, птичьи инфекции. Одна из версий — из-за жаркого лета в прудах могли размножиться сине-зеленые водоросли, которые выделяют крайне токсичные вещества. Они способны убить не только уток, но и крупных животных. Но это могут выяснить только компетентные службы».

Кроме того, многие вологжане кормят птиц плесневелым хлебом, что делать нельзя. Уткам вообще хлеб противопоказан. Люди кидают хлеб в воду, он впитывает токсичные водоросли, птица съедает и умирает. Летом уток кормить не надо, они сами найдут себе пропитание и при этом не будут сильно плодиться, а зимой улетят на юг. Голубей кормить не надо вообще.

Зоозащитникам поступает очень много сообщений о пострадавших утках. Сейчас для птиц ищут передержку волонтеры Велес.