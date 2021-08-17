В Череповце 45-летнюю неврологшу осудили за смерть молодого пациента

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Череповецкий городской суд вынес решение по делу о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Как сообщает пресс-служба Вологодского областного суда, уголовное дело поступило в суд 25 января этого года с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности (2 года по преступлениям небольшой тяжести). 45-летняя подсудимая вину не признавала, поэтому правовую оценку ее действиям дал суд.

Женщина была заведующей неврологическим отделением - врачом-неврологом. При лечении 26-летнего пациента В. с 20 декабря 2018 года по 13 января 2019 года дама не назначила ему необходимой диагностики при оценке степени тяжести его состояния. Больному необходимо было проведение спиральной компьютерной томографии ангиографии и компьютерной томографии ангиографии по экстренным показаниям. Без необходимого лечения состояние В. ухудшилось, и 21 января 2019 года он скончался от повторного острого нарушения мозгового кровообращения.

Врач заявила, что пациент скончался из-за тяжелого заболевания, а она все сделала верно. Повторная комиссионная судебно-медицинская экспертиза выявила, что смерть пациента произошла из-за дефектов оказания медицинской помощи диагностического и лечебно-тактического характера.

Доводы череповчанки суд счел надуманными, а ее позицию - как желание уйти от ответственности. Женщине назначили ограничение свободы в течение 2 лет, ей нельзя менять место жительства и выезжать за пределы Череповца без согласия правоохранителей. Однако, в связи с истечением сроков давности, суд освободил врача от отбывания наказания. Приговор может быть обжалован.