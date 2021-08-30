ПАО «Ростелеком» оштрафовали на 24 миллиона рублей за участие в картеле

ПАО «Ростелеком» выплатило штраф за участие в картеле. Сумма оплаченного штрафа составила более 24 миллионов рублей

ПАО «Ростелеком» полностью оплатило административный штраф в размере более 24 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФАС.

Вологодское УФАС России еще в декабре 2019 года привлекло ПАО «Ростелеком» к административной ответственности за участие в картеле.

Антимонопольщики установили, что ПАО «Ростелеком» и АО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С» вступили в картельный сговор для участия в торгах по организации и внедрению на территории региона аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Цель любого картеля – получить экономические выгоды, устранив в обход законодательства конкурентов.

ПАО «Ростелеком» намеревалось заключить госконтракт по максимальной цене, а АО «ТехносервъА/С» планировало, в свою очередь, заключить с ПАО «Ростелеком» договор субподряда большей части работ по этому контракту.

ПАО «Ростелеком» и АО «Техносервъ А/С» выстроили совместное поведение на торгах, оказывая влияние на формирование предмета, цены и условий выполнения госконтракта.

В результате они сумели получить разницу стоимости одних и тех же работ по государственному контракту и договору субподряда, бюджету был причинён ущерб - 326 миллионов 856 тысяч 214 рублей 55 копеек.

В отсутствие картеля стоимость работ могла быть снижена на 40 процентов по сравнению с ценой госконтракта, заключённого с ПАО «Ростелеком».

Верховный Суд Российской Федерации и арбитражные суды трёх инстанций подтвердили выводы Управления о наличии картеля между ПАО «Ростелеком» и АО «ТехносервъА/С» (дело № А13-5470/2019).

За участие в картеле ПАО «Ростелеком» и АО «ТехносервъА/С» были привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 14.32 КоАП РФ на 24 291 098,00 рублей каждое. АО «ТехносервъА/С» в полном объёме оплатило штраф в 2020г.

В рамках дела № А56-2499/2020 арбитражные суды двух инстанций в три раза снизили назначенный Вологодским УФАС России ПАО «Ростелеком» административный штраф до 8 097 032,50рублей, применив смягчающие обстоятельства, в частности, создание ПАО «Ростелеком» в рамках государственного контракта автоматизированной системы «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в пилотных муниципальных образованиях – городах Вологда и Череповец, Вытегорском муниципальном районе.

Арбитражный суд Северо-Западного округа в июле 2021г. принял новый судебный акт, подтвердив назначенный Вологодским УФАС России ПАО «Ростелеком» административный штраф в размере 24 291 098,00руб.