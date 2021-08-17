Судьбу парка Ветеранов в Вологде снова решает суд

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В Вологодской области рассматривают жалобы ООО «Аркон» на решение Арбитражного суда.

У "Аркона" был заключен договор аренды муниципального имущества, сооружений культуры и отдыха парка Ветеранов, с администрацией города. Но по инициативе властей договор был расторгнут. "Аркон" не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд решения не принял. Заслушав доводы сторон, объявил перерыв в судебном заседании до 19 августа до 10:00, сообщает пресс-служба судов области.