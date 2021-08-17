В Бабаево нечестный мужчина обкрадывал пенсионерку

В Бабаево мужчина обворовывал пенсионерку, пока она не пожаловалась в полицию. Женщина рассказала, что из сарайки, которая ей досталась после матери, пропали вещи - велосипед, садовый инвентарь, предметы быта. Общая сумма ущерба - 48 тысяч рублей. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель.

Мужчина признался, что в течение нескольких месяцев крал из хозяйственной постройки вещи, а затем продавал их. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо другое хранилище), сообщают в региональном управлении МВД.