17 лет искали одного из соучастников убийства в Череповце

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Спустя 17 лет после жестокого преступления следователи завершили расследование уголовного дела.

Владимира А. обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем).

По версии следствия, в феврале 2004 года, в Череповце Владимир А. и его соучастники напали на своего знакомого, ограбили, избили и задушили. Тело они зарыли в снег потерпевшего в снегу недалеко от места преступления.

Тело обнаружили не сразу, когда следы были уничтожены. Участники банды - жители Липецкой области, они находились в командировке в Череповце недолго, что также затруднило раскрытие убийства.

Один из соучастников оказался психически больным, его уголовное дело выделено в отдельное производство, а в отношении другого – уголовное преследование прекращено в связи со смертью в 2007 году.

Однако третий компаньон пойдет под суд - следствием собраны достаточные доказательства причастности Андреева к убийству.