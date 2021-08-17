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Происшествия17 августа 2021 10:34

Дошкольница на велосипеде травмировалась на маршруте череповецкого автобуса

ДТП случилось в воскресенье
Иван Чухнин
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Ребенок пострадал в аварии. ДТП случилось в воскресенье, 15 августа, в 14:35, в Череповце. У дома № 2 на улице Ленинградской ребенок травмировался в салоне автобуса МАЗ.

Автобус шел по маршруту №31, "улица Рыбинская - санаторий "Адонис", им управлял 53-летний водитель. Когда автобус поворачивал, в салоне упала девочка 2016 года рождения. Она сидела на трехколесном велосипеде, родители были рядом.

Девочка ударились, получила травмы, так что на место были вызваны врачи. ГИБДД разбирается в случившемся.