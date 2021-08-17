Голуби склевывают газон на обновленной разделительной полосе в Череповце

В Череповце реконструировали разделительную полосу, в работу вмешались голуби.

Как сообщает портал Город Че, на прошлой неделе реконструировали разделительную полосу на Октябрьском проспекте. Чтобы земля не попадала на асфальт после дождей, с полосы убрали выступающий из-за бордюра слой земли, а потом вновь засеяли полосу газонной травой.

Однако о посеве узнали птицы и теперь массово питаются именно на разделительной полосе.

Череповчане озабочены:"Четвертый день семена методично склевывают голуби. Конечно, все им не склевать, но трава теперь вырастет неровно." От реконструкции череповчане не ждут ничего хорошего: "Раньше были красивые клумбы с цветами, а не пластиковые арки с чашами".

Согласно новым нормам, бордюр должен быть выше земли, так делают на всех новых дорогах, а по возможности реконструируют и старые.