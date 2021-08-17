На Вологодчине расширят до четырехполосной участок трассы А -114

В Вологодской области расширят участок дороги Вологда-Череповец. Всего превратится в четырехполосную трассу 30 километров пути - от Шексны до череповецкого аэропорта. Подрядчик определен - это компания ВАД. Госконтракт уже заключен. В сутки здесь проезжает до 40 тысяч автомобилей. По мнению властей, расширение трассы позволит нам снизить количество аварий на самой загруженной трассе области. Напомним, из 119 км участка трассы от Вологды до Череповца 24 км уже приведены в четырёхполосное исполнение, сообщает пресс-служба области.

Трасса А-114 расширяется в несколько этапов. Так, сейчас идет расширение трассы от развязки на станцию Дикая до поворота на деревню Стризнево. В четырёхполосном исполнении предстоит сделать трассу на протяжении 21 километра. Подрядчик выполняет строительно-монтажные работы. Закончить расширение трассы на этом участке планируется в 2023 году.

Одновременно решили приступить к дальнейшему расширению трассы А-114.

На первом этапе подрядчик выполнит работы по устройству земляного полотна, основания дорожной одежды, водопропускных труб. Завершить их планируется до 1 ноября 2022 года. На эти цели выделено около 1,8 млрд. рублей.

На втором этапе будет произведено обустройство верхней части асфальтобетонного покрытия, сделана разметка и установлены дорожные знаки. Окончательно сделать по две полосы движения в каждом из направлений дороги планируется в 2023 году.

Общий объем привлекаемых средств федерального бюджета на расширение участка составит 8 млрд. рублей.