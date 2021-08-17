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Происшествия17 августа 2021 8:46

В Вологодской области погиб водитель квадроцикла

Иван Чухнин
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Квадроцикл несколько раз перевернулся, водитель погиб

Квадроцикл несколько раз перевернулся, водитель погиб

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Кирилловском районе произошло ДТП с квадроциклом. Погиб 53-летний мужчина. Трагедия случилась 16 августа в 19:20 на пятом километре подъездной дороги к деревне Гора.

По предварительным данным, водитель квадроцикла не справился с управлением, квадроцикл несколько раз перевернулся. Из-за полученных травм его водитель погиб на месте, сообщает пресс-службы областного Управления МВД Жанна Суворова.

Квадроцикл получил повреждения