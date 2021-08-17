В Череповец поступили низкопольные ЛиАЗы от Мосгортранса

Фото: Вадима Германов, ВКонтакте

Череповец готовится к ремонту Октябрьского моста. На нем для проезда оставят только две полосы для спецтехники и общественного транспорта. Закрыть мост планируют на три года, пока не завершится строительство Шекснинского проспекта и Северной объездной дороги.

Чтобы обеспечить сообщение между районами в Череповец поступает дополнительный общественный транспорт. Так, прибыла первая партия сочлененных автобусов "ЛиАЗ" от «Мосгортранс». Об этом сообщил мэр Череповца Вадим Германов. Дополнительные автобусы потребуются на время ремонта Октябрьского моста. Сейчас поступили семь «гармошек», в ближайшее время ожидается поставка еще 23 ЛиАЗов. Дополнительные автобусы будут курсировать по маршруту - Зашекснинский район - Индустриальный район.

Новые 30 сочлененных автобусов стоит порядка 550 миллионов рублей, чтобы их сэкономить, череповчане решили принять помощь столицы.

Все московские автобусы полностью низкопольные, салоны автобусов оборудованы кондиционерами: летом в них не будет жарко.