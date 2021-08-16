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Происшествия16 августа 2021 17:57

В Вологде машина со спецсигналами разбилась на перекрестке

В бок ей влетел Фольксваген
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде серьезное ДТП произошло на перекрестке Пошехонское шоссе - улица Петина. В минувшее воскресенье, около 11:10 служебная машина аварийно-спасательной службы со включенными спецсигналами двигалась на красный свет по улице Петина.

Судя по всему, водитель Фольксвагена не заметил машину из-за стоящих на перекрестке автомобилей и вылетел прямо в бок служебному Форду в центре перекрестка. От сильного удара легковушка выкатилась на тротуар.

В аварии травмировались 15-летняя и 14-летняя девочки и 49-летний мужчина из легковушки. Водитель утверждает, что звукового сигнала от спецмашины не было. На данный момент ищутся свидетели с видеорегистратором, который мог записать звук.

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В Вологде произошло ДТП со спецмашиной газовой службы
В Вологде произошло ДТП со спецмашиной газовой службы
Авария произошла 15 августа в 11:10 на перекрестке Пошехонское шоссе - Петина