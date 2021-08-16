На трассе под Харовском ночью сбили пешехода

Место происшествия Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Харовском районе произошло трагическое ДТП, унесшее жизнь пешехода. 13 августа после 21:00 на 66-м километре автодороги Сокол-Харовск-Вожега 37-летний водитель отечественного автомобиля УАЗ совершил наезда на мужчину.

48-летний пешеход брел по проезжей части в попутном направлении. Вологжанин скончался на месте от полученных травм. На его одежде не было световозращающих элементов, которые требуется носить за городом. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.