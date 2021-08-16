Вологжанин выловил 90-килограммового сома в Рыбинском водохранилище

Фото: Александр Бобров

Вологжанин Александр Бобров сообщил о своем удивительном улове в Сообществе рыбаков Вологодской области. Мужчине удалось укротить 90-килограммового сома.

Рыбак рассказал, что поймал гигантскую рыбу на квок в Рыбинском водохранилище. Квок - это устройство, издающее булькающий звук и привлекающее сомов. Александр заявил, что с рыбищей пришлось побороться: "8 раз по башке строительным молотком пришлось хорошенько приложить. В лодку кое-как затащил, потом товарищи подошли, помогли в бочку запихать. Если бы не физподготовка, не затащил бы". Потом он продал улов с аукциона за 35 тысяч рублей.

По заявлению рыбака, жир сома лечит гастрит и язву, ускоряет обмен веществ, метаболизм. Мужчина даже похвастался, что сбросил 20 кг лишнего веса благодаря мясу этой рыбы.