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Общество17 августа 2021 6:24

Прививочные пункты для пожилых начнут работать с 17 августа

В Вологде пункт открылся в госпитале ветеранов войн
Иван Чухнин
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Исключительно забота о ветеранах: пункты для вакцинации пенсионеров откроют в Вологде и Череповце. Они начнут работу уже 17 августа. Прививки будут делать пенсионерам и ветеранам.Специализированный пункт вакцинации откроется на базе Вологодского областного госпиталя ветеранов войн, в Череповце - на базе Дома музыки и кино (бывший кинотеатр «Комсомолец»).

Об этом сообщили на областном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Губернатор Олег Кувшинников подчеркнул, что среди погибших большая часть - люди старше 60 лет.