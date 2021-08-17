Прививочные пункты для пожилых начнут работать с 17 августа

Исключительно забота о ветеранах: пункты для вакцинации пенсионеров откроют в Вологде и Череповце. Они начнут работу уже 17 августа. Прививки будут делать пенсионерам и ветеранам.Специализированный пункт вакцинации откроется на базе Вологодского областного госпиталя ветеранов войн, в Череповце - на базе Дома музыки и кино (бывший кинотеатр «Комсомолец»).

Об этом сообщили на областном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Губернатор Олег Кувшинников подчеркнул, что среди погибших большая часть - люди старше 60 лет.