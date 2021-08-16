Вологда стала источником вдохновения для создателей кибердеревни

Кадр из видео на YouTube "Русская кибердеревня"

В соцсетях режиссера популярного проекта «birchpunk» обнаружили небольшой ролик с компьютерной графикой, снятый у дома Севтранлеса на Зосимовской, 54 в Вологде. Как оказалось, столица Вологодской области вдохновила создателя на создание «Русской кибердеревни». Это серия роликов о России будущего, о жизни в глубинке с развитыми технологиями со всевозможными андроидами-помощниками, летающим отечественным автопромом, с неизменными воздушными ямами на дорогах и даже генетически-модифицированным светящимся чайным грибом. Технологии стремительно меняются, а проблемы деревни остаются все теми же.

Режиссер киберроликов посещал Вологду в 2019 году: "Пока гулял по городу, пришла идея поснимать видео и фото для небольших зарисовок, но в силу занятости успел сделать только одну с драконом в доме". Об этом Сергей Васильев рассказал NewsVo.

Автор поделился, что домик привлек своей увядающей красотой и напомнил локации из фильмов Хаяо Миядзаки: там в каждом уголке живет дух места. Съемки кибердеревни в областной столице не велись, но наработки в проекте использовались: "Впечатления пригодились. Запомнилась архитектура и резные наличники. Контраст старых домов и рекламы. Очень разные два района, разделённые железнодорожными путями".

Поэтому активисты и стремятся сохранить аутентичность старого города. Кто знает, на какие шедевры еще может вдохновить Вологда!