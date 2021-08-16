Двое восьмидесятилетних вологжан заблудились в лесу в выходные

В трех районах Вологодской области в минувшие выходные заблудились трое пенсионеров. В минувшую субботу в лес у деревни Козлово под Череповцом ушел 83-летний мужчина. Спасать его бросились 5 волонтеров ПСО Азимут и 5 местных жителей. Вологжанина нашли только к вечеру воскресенья. К счастью, медицинская помощь пожилому человеку не понадобилась.

В воскресенье около деревни Калинина Великоустюгского района заплутал 88-летний житель Великого Устюга. Его обнаружили спасатели в тот же день.

15 августа заблудился в лесу и 60-летний мужчина у деревни Лохта Белозерского района. Ему удалось выйти к людям самостоятельно. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.