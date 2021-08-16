Плита перекрытий упала на машиниста экскаватора

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В Красавино устанавливают картину ЧП: на рабочем месте погиб машинист экскаватора. По факту смерти работника на производстве проводится проверка.

По данным следствия, ЧП случилось 14 августа. В городе Красавино Великоустюгского района в здании бывшего льнокомбината подрядная организация из Архангельской области производила демонтажные работы, использовалась специализированная техника. Во время работ плита перекрытия обрушилась на кабину экскаватора. В результате машинист, 48 лет, получил травмы и скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства организации демонтажных работ и лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, изымается необходимая документация, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.