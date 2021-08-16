58-летний вологжанин приворошил ветками труп убитого знакомого

Следственный эксперимент Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Вологодском районе жители Вологодского района обнаружили на окраине поселка Фетинино под кучей веток труп, которому к тому моменту было уже несколько недель. Следственный комитет совместно с уголовным розыском установили личность погибшего, а потом и подозреваемого. Мужчина скрывался в областной столице, но его удалось задержать и заключить под стражу.

Место преступления Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

Как предполагают следователи, в мае 58-летний мужчина выпивал с 37-летним случайным знакомым. Во время застолья возник конфликт, хозяин схватил топорик и прибил свою жертву. Когда стемнело, вологжанин уволок тело на окраину населенного пункта и приворошил ветками деревьев.

На месте происшествия правоохранителями были обнаружены вещественные доказательства и топор. Уголовное дело по статье "Убийство" направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.