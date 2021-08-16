Призывника из Сокола в части сбил пьяный офицер

ГородВо

Мать 18-летнего призывника из Сокола рассказала порталу ГородВо о трагедии, которая произошла в ее семье. Ее сына Кирилла, который ушел служить 25 мая в Военно-космические войска, сбила машина. Удивительно, но это произошло на территории части в городе Остров Псковской области. Еще удивительнее то, что мать пострадавшего утверждает, что офицер за рулем машины был пьян.

ДТП произошло 13 августа, Кирилл косил траву с тремя сослуживцами. Подросток получил страшные травмы и находится в коме. Врачи не сообщают родственникам диагноз мальчика. Мама планирует посетить часть, чтобы увидеть сына и узнать правду о произошедшем. Вологжанка хочет добиться справедливости: виновные должны быть наказаны!

Шокированные дикой историей сокольчане уже начали сбор средств для поездки матери в другой регион.