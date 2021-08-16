Под Череповцом волонтеры обнаружили пенсионерку

ПСО Азимут

В Череповецком районе волонтерам ПСО «Азимут» удалось найти 69-летнюю женщину. Вологжанка ушла из дома в деревне Погорелка в три часа дня 13 августа. В 17:40 родственники сообщили в спецслужбы. У пропавшей были проблемы со здоровьем, действовать нужно было незамедлительно.

Уже в 18:00 активисты выехали на место поисков. Во время прочесывания территории вокруг деревни в 20:00 удалось найти потеряшку! Женщину передали родственникам.

Если у вас есть желание участвовать в поисках или помочь другим способом, позвоните ПСО «Азимут» на горячую линию 8 911 518 33 66 или короткий номер 61-33-66.