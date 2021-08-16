Трое москвичей избили вологжанина на производственной базе

Сотрудники Росгвардии задержали трех москвичей, которые избили вологжанина и угрожали ему расправой. Как сообщает ведомство, на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал с тревожной кнопки, установленной на одной из производственных баз Вологды. На Пошехонское шоссе выехали росгвардейцы. Вологжанин 1982 г.р. рассказал, что трое мужчин избили его и угрожают физической расправой. Сотрудники Росгвардии просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Действительно, три мужчины избивали вологжанина. Обидчики были задержаны. Это оказались жители Москва 2000, 1993 и 1971 г.р.

Причину своего поведения и далеко идущих планов они не назвали. С заезжими молодчиками разбирается полиция.