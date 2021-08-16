Смертный бой: два незнакомца подрались в Лукьянов

В Вологде мужчина скончался от удара по голове в уличной драке. Его соперник - 23-летний вологжанин отправлен под домашний арест. Пьяная драка произошла на улице Поповича. О ЧП сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. В ночь на 7 августа драка произошла на почве конфликта. Пьяные мужчины ранее не были даже знакомы. "В ходе него 23-летний мужчина ударом кулака в голову сбил обидчика с ног. От причиненных телесных повреждений 30-летний пострадавший скончался на месте происшествия", — сообщает региональное СУ СК РФ.

Возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 23-летнего подозреваемого суд поместил под домашний арест.