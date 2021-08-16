Молодые педагоги получили по 200 тысяч рублей

Подведены итоги федерального ведомственного конкурса. Всего заявку на конкурс подали 23 молодых педагога. Каждый третий был отмечен денежным призом.

Восемь педагогов со стажем менее 3 лет и учебной нагрузкой менее 18 часов заняли призовые места и получили по 200 тысяч рублей, сообщает правительство Вологодской области.

Среди поощренных - два учителя из Вологды - средняя школа №41 и лицей №32, четыре - из Череповца (педагоги Центра образования им. И.А. Милютина, гимназии № 8, средней школы №4 и средней школы №10 с углубленным изучение отдельных предметов), а также из Вожегодской средней школы и Огарковской средней школы имени М.Г. Лобытова Вологодского района.