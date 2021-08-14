Стали известны подробности ДТП с собакой в Вологде: пёс жив

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В Вологде на камеры видеонаблюдения 11 августа в 22:30 на перекрестке Гончарная-Гагарина попало жуткое ДТП с собакой. После просмотра ролика, вой пса еще долго отзывался в голове...

Подробности произошедшей трагедии были неизвестны, пока с порталом Вологда.Поиск не связался Алексей. Он сообщил радостную весть, пёс Жорик выжил! Кроме того, 23-летний водитель «Mazda-3» после наезда на Жорика скрылся с места ДТП. Визг животного и крики хозяина на мужчину не подействовали. Нарушителя нашли уже позже сотрудники ГИБДД.

Алексей рассказал, что Жорик гулял на поводке, но когда заметил черную собаку, то окончательно потерял голову: ему удалось сорвать карабин и умчаться на проезжую часть. Когда хозяин его позвал, то пёс по неосторожности и кинулся под машину...

Жорик на данный момент проходит лечение за счет водителя, переломов собака не получила. У авто пострадал кузов. Сотрудники ДПС ведут проверку по факту оставления места ДТП.