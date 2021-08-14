В Вологде из вспыхнувшей многоэтажки эвакуировали 20 взрослых и 15 детей

Пожар начался на лоджии Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде вечером минувшей пятницы вспыхнул пожар в девятиэтажке по улице Беляева №32. В 18:44 поступил звонок о дыме на лоджии одной из квартир. Здание было построено в 2018 году.

На место для ликвидации прибыли 13 единиц техники и 37 человек личного состава. Очаг возгорания возник в однокомнатной квартире на 5 этаже. Жилплощадь принадлежит 57-летнему мужчине - на момент ЧП дома его не было. Пожарным пришлось вскрыть дверь. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Уничтожены оконные рамы, внутренняя отделка лоджии, дверь, квартира закопчена, кухонный гарнитур и балконная перегородка соседней квартиры оплавлены.

В ходе тушения из дома вывели 35 жильцов, включая 15 детей. Причиной ЧП назвали неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.