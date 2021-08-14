Жители десятка домов Вологды остались без воды из-за аварии

В Вологде 14 августа утром произошло ЧП: 12 жилых домов и 9 административных оказались отрезаны от воды. На сетях водоканала произошла авария.

Пока специалисты будут устранять протечку, без воды останутся жители домов по улице Ветошкина, 18, 20, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 40, 49, 55 станция переливания крови. Первомайская, 23, 23а, 30. Пирогова, 24 роддом. Герцена, 50,52,54,56. Зосимовская, 83,89.

Как сообщает онлайн-диспетчерская, подвоз воды будет организован по заявкам. Отключение может продлиться до 9 часов вечера субботы.