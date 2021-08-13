В Шекснинском суде рассмотрят дело о хищении природных ресурсов на 100 млн рублей

Двух жителей Шекснинского района обвиняют в краже песчано-гравийного материала на сумму 102 миллиона рублей. Расследование громкого уголовного дела завершили на Вологодчине. Об этом сообщила официальная представительница МВД России Ирина Волк. Мужчины нарушили установленные границы при освоении лицензионного участка на месторождении.

Как установили следователи, руководитель нескольких коммерческих организаций совместно со своим братом – руководителем одного из предприятий – реализовал схему незаконного получения природных ресурсов. Кроме того, прилегающий к горному отводу лес был поврежден - это причинило лесному фонду РФ ущерб в 776 тысяч рублей.

Помимо этого, вологжане подозреваются в хищении песка и гравия на сумму более 72 млн рублей из карьера в Грязовецком районе без лицензии на разработку. На транспорт и спецтехнику обвиняемых на сумму в 85 млн рублей наложен арест. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокурора направлены в Шекснинский районный суд Вологодской области.