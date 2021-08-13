Под Кирилловом мужчина залез в дом за алкоголем и декоративным садовым фонариком

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В селе Волокославинское Кирилловского района бдительная 76-летняя женщина увидела, что в соседний дачный дом пробрался неизвестный: для этого он разбил окно. Вологжанка незамедлительно сообщила о произошедшем в полицию.

Прибывшие на место правоохранители застали воришку неподалеку. Его доставили в отдел, где 41-летний мужчина признался в преступлении. По его словам, он проник в дом в поисках спиртного. Также прихватил с собой еду, нож и приглянувшийся декоративный садовый фонарь.

На подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Ему грозит до 6 лет со штрафом.