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Происшествия13 августа 2021 15:20

В Вологде на видео попало жуткое ДТП с собакой

Авария произошла на перекрестке Гагарина-Гончарная
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде произошло жуткое ДТП с собакой - инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Авария случилась поздно вечером 11 августа. В 22:30 на перекрестке улиц Гончарная и Гагарина прогуливались два человека, около них бегала светлая собака без поводка, которая внезапно побежала через дорогу общаться с другой - черной собакой.

В это время по улице Гончарной двигалась «Mazda-3», за рулем находился 23-летний мужчина. Водитель то ли не заметил собаку, то ли не захотел притормаживать - в итоге светлый пес попал под колеса. Раздался жуткий визг животного. Мужчины закричали водителю: "Стой! Стой!". Автомобиль получил серьезные повреждения кузова, судьба собаки неизвестна.

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Страшное ДТП с собакой в Вологде попало на видео
Страшное ДТП с собакой в Вологде попало на видео
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