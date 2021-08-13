В Вологде на видео попало жуткое ДТП с собакой

В Вологде произошло жуткое ДТП с собакой - инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Авария случилась поздно вечером 11 августа. В 22:30 на перекрестке улиц Гончарная и Гагарина прогуливались два человека, около них бегала светлая собака без поводка, которая внезапно побежала через дорогу общаться с другой - черной собакой.

В это время по улице Гончарной двигалась «Mazda-3», за рулем находился 23-летний мужчина. Водитель то ли не заметил собаку, то ли не захотел притормаживать - в итоге светлый пес попал под колеса. Раздался жуткий визг животного. Мужчины закричали водителю: "Стой! Стой!". Автомобиль получил серьезные повреждения кузова, судьба собаки неизвестна.