Стала известна самая красивая деревня Вологодского района

Фото: информационный центр Вологодского района

В Вологодском районе подвели итоги традиционного конкурса "Самая красивая деревня". "Соревнования" проходят по инициативе районного Совета женщин шестой год подряд. В 2021 году заявилось 9 участников: деревни Озерково и Голубково Спасского поселения; деревни Кишкино и Щукарево Семенковского поселения; деревни Дулепово и Марфино Майского поселения; деревня Брагино Старосельского поселения; деревня Нагорье сельского поселения Сосновское; деревня Бабик Кубенского поселения.

В результате, комиссия признала самой красивой деревней района деревню Бабик Кубенского поселения. Второе место ушло деревне Марфино, третье разделили Дулепово и Щукарево. Об этом сообщил информационный центр администрации Вологодского района.

Жюри оценивало стилистическое единство и гармонию домов, отсутствие бездомных животных, сорной растительности, стихийных свалок, источники питьевого водоснабжения и их состояние, состояние проезжей части и территории общего пользования деревни. Кроме того, обращали внимание на пейзаж, биологическое разнообразие окружающих лесов, лугов, естественных водоемов, проведение в деревне массовых культурных мероприятий, занятие жителей самодеятельным творчеством, народными ремеслами, изучением истории деревни и ее известных земляков.

Победителям подарили дипломы и сертификаты на благоустройство, а также таблички «Деревня образцового содержания».