В Белозерске сожитель поджег дом с двумя женщинами внутри

Фото из группы "On-line Белозерск"

В Белозерске на улице Луначарского около полудня 12 августа вспыхнул пожар. В доме находилась 71-летняя собственница жилья и ее 40-летняя дочь. Женщин из горящего дома вывели пожарные. Как сообщает группа "On-line Белозерск", нетрезвый сожитель дочери облил здание бензином и поджег.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Сгорело 53 квадратных метра, повреждена кровля и наружная стена дома. К счастью, люди не пострадали. При тушении были задействованы три единицы пожарно-спасательной техники МЧС.