Вологжанина будут судить за убийство тещи 7-летней давности

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

Вологжанка сообщила полицейским, что муж убил ее мать, а также угрожал убийством и ей самой, используя газовый пистолет и металлическую трубу. Прежнее молчание в течение 7 лет женщина объяснила страхом погибнуть от рук возлюбленного.

Как выяснило следствие, в мае 2014 года мужчина обманом вывез 48-летнюю женщину из Вологды, застрелил и закопал в канаве у деревни Труфаново Вологодского района. Убийство произошло на почве личной неприязни. После этого он женился на дочери убитой.

Поиск тела Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В октябре 2020 года он уже угрожал расправой жене. В квартире вологжанина изъяли оружие, в том числе и самодельное. В предполагаемом месте захоронения обнаружено тело пропавшей. Экспертиза подтвердила, что женщина была убита из огнестрельного оружия. Подозреваемого заключили под стражу. Он отрицает свою причастность к преступлениям.

Уголовное дело по статьям убийство, незаконный оборот оружия и угроза убийством направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Вологодской области.