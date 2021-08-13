В Минск из Череповца можно будет летать с 9 сентября

В Минск можно будет летать из Череповца. Время в пути составит 1,5 часа. Авиакомпания «Северсталь» откроет регулярные рейсы Череповец — Минск — Череповец с 9 сентября 2021 года.

Как сообщает пресс-службе Национального аэропорта Минск, полеты будут выполняться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Рейсы будет осуществлять Bombardier CRJ 200, его вместимость - до 50 пассажиров.

Напомним, Минск стал транзитной точкой для многих путешественников по миру. Кроме того, открытие направления позволит развивать туризм Вологодчины. Стоимость билета без багажа - от 6 830 рублей.