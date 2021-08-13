70 ВИЧ-инфицированных вологжан умерло с начала года

70 ВИЧ-инфицированных умерли в на Вологодчине в 2021 году. При этом только 15 из этих 70 пациентов умерли именно вследствие ВИЧ-инфекции.В прошлом году скончалось 68 пациентов.

Большинство из них проживали в Череповце – 30 человек, 15 – в Вологде, 5 — в Чагодощенском районе, по 4 — в Сокольском и Вытегорском районах, по 2 – в в Тотемском и Устюженском районах, по 1 – в Бабушкинском, Вологодском, Грязовецком, Никольском, Шекснинском, Череповецком районах и 2 – иногородние жители.

За прошедшие полгода в Вологодской области выявлено 216 новых случаев ВИЧ-инфекции. Из них: в Вологда- 66 случаев, в Череповце- 88.