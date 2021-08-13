Спешите видеть: первые урны для собак появились в Череповце

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Урны для собак появились в Вологодской области. Первопроходцем стал взял город металлургов - Череповец.

Первые из урн - зеленые параллелепипеды с нарисованной собачкой уставлены рядом с площадью Молодёжи вдоль улицы Мамлеева.

Борьба с собачьими следами на газонах асфальте идет давно. Но впервые она приняла такие реальные и зримые формы.

Собаковод обязан убирать экскременты за своим питомцем, но стояла проблема - утилизировать их даже в пакетах в мусорные контейнеры, урны общего назначения запрещено. Чтобы избавить собаководов от мучений, в городе начали установку таких вот приемников.

АНО "Быть человеком" пишет на своей страничке "ВКонтакте": "Как здорово, что городские власти и службы все больше стали обращать внимание на потребности владельцев собак! Давайте и мы, собаководы, будем соблюдать правила выгула, чтобы наш город был чистый и красивый, чтобы на наших питомцев не смотрели, как на врагов, оставляющих мины..."

В Москве урны с одноразовыми пакетами для уборки за отходами собак устанавливаются во всех округах столицы, сообщает Город Че.